معاها شاحن.. شاهد أصغر سيارة MG (لن تصدق سعرها)

في أحدث تطور لتشكيلة السيارات الكهربائية، أعلنت شركة MG عن إطلاق سيارتها الجديدة EV Comet، التي تأتي بأسعار معقولة وشاحن تيار متردد بقدرة 7.4 كيلوواط.

يمكن للسيارة الوصول إلى مستوى البطارية من 0 إلى 100 في أقل من 3.5 ساعة باستخدام الشاحن السريع المضاف حديثًا.

تم طرح الطرازات المحدثة بسعر يبدأ من 8.24 ألف روبية، مع ارتفاع يصل إلى 9.14 ألف روبية لبعض الطرازات.

جاء قرار تحديث التشكيلة بعد إقبال كبير من العملاء، الذين يميلون نحو التصميم المستقبلي المدمج للسيارة الكهربائية.

ومع إضافة خيار الشحن السريع، من المتوقع أن تلقى السيارة استجابة إيجابية من السوق الهندية.

أهم الميزات

- معالجة LED كاملة في الأمام والخلف.

- تصميم مميز بلمسة من الكروم حول مصابيح DRL.

- عجلات ألمنيوم أنيقة مقاس 12 بوصة.

- معالجة بملفات تعليق متعددة الوصلات في الخلف.

- دعامات ماكفرسون في الأمام.

البطارية والمدى

- بطارية بقوة 17.3 كيلوواط في الساعة.

- توليد قوة قصوى تبلغ 42 حصانًا و110 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى.

- نطاق يصل إلى حوالي 230 كيلومتر.

- سرعة قصوى تبلغ 100 كيلومتر في الساعة.

بهذه الميزات القوية والأسعار المناسبة، تقدم MG Comet تجربة كهربائية مثيرة للجميع.