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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تاريخ النزاع على كشمير بين الهند وباكستان

صدى البلد

استعرض برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية منى شكر، تاريخ النزاع على كشمير بين الهند وباكستان، وذلك في النقاط التالية:

-1947 أول حرب بين الهند وباكستان حول كشمير بعد شهرين من استقلالهما عن بريطانيا.

-1965 خاضت الهند وباكستان حربا قصيرة لكن مريرة حول كشمير.

-1971 دعمت الهند حربا في باكستان الشرقية التي كانت تسعى للاستقلال وانتهت بإنشاء بنجلاديش.

-1999 تسلل جنود باكستانيون إلى مواقع هندية عسكرية لكن الهند ردت بغارات جوية ونجحت في 
طردهم منها.

-2001 أدى هجوم باكستان إلى مقتل 38 شخصا.

-وبعد شهرين تسبب هجوم ثان في دلهي بمقتل 14 شخصا.

-2008 أدت الهجمات الباكستانية المنظمة على مومباي إللى مقتل 166 شخصا.

القاعدة الجوية

-2016 أدى الهجوم على القاعدة الجوية إلى مقتل 7  جنود هنود و6 مسلحين.

-وقع هجوم آخر على قاعدة للجيش الهندي أسفر عن مقتل 19 جنديا.

-2017 هاجم مسلحون الحجاج الهندوس ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 16.

-2019 الحكومة الهندية تجرد ولاية جامو وكشمير من الوضع الخاص الذي منحها استقلالية كبيرة.

الإعلامية منى شكر الهند وباكستان الحكومة الهندية القاهرة الإخبارية بريطانيا ة القاهرة بنجلاديش جامو وكشمير

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