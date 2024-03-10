استعرض برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية منى شكر، تاريخ النزاع على كشمير بين الهند وباكستان، وذلك في النقاط التالية:

-1947 أول حرب بين الهند وباكستان حول كشمير بعد شهرين من استقلالهما عن بريطانيا.

-1965 خاضت الهند وباكستان حربا قصيرة لكن مريرة حول كشمير.

-1971 دعمت الهند حربا في باكستان الشرقية التي كانت تسعى للاستقلال وانتهت بإنشاء بنجلاديش.

-1999 تسلل جنود باكستانيون إلى مواقع هندية عسكرية لكن الهند ردت بغارات جوية ونجحت في

طردهم منها.

-2001 أدى هجوم باكستان إلى مقتل 38 شخصا.

-وبعد شهرين تسبب هجوم ثان في دلهي بمقتل 14 شخصا.

-2008 أدت الهجمات الباكستانية المنظمة على مومباي إللى مقتل 166 شخصا.

القاعدة الجوية

-2016 أدى الهجوم على القاعدة الجوية إلى مقتل 7 جنود هنود و6 مسلحين.

-وقع هجوم آخر على قاعدة للجيش الهندي أسفر عن مقتل 19 جنديا.

-2017 هاجم مسلحون الحجاج الهندوس ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 16.

-2019 الحكومة الهندية تجرد ولاية جامو وكشمير من الوضع الخاص الذي منحها استقلالية كبيرة.