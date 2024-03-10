الجيش الاردني يعلن تنفيذ 6 اسقاطات جوية مشتركة للمساعدات على قطاع غزة

نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، 6 إسقاطات جوية مشتركة مع دول عدة على شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية - "بترا"، بأن "الإنزالات استهدفت عددًا من المواقع في شمال قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة للتخفيف من آثار الحرب على قطاع غزة".

وأضاف البيان أن "طائرتين من نوع (C130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية فرنسا، وطائرة تابعة لدولة بلجيكيا، شاركت في العملية".

وأكد أن "القوات المسلحة مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية".

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، أمس السبت، "تنفيذ 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عددًا من المواقع في شمال قطاع غزة".