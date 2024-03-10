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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التفتيش في قبرص.. جالانت: طريق المساعدات البحرية سيعزز انهيار حماس

جالانت
جالانت

في جولة على ساحل قطاع غزة، قال وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي، يوآف جالانت، إن خطط تقديم المساعدات لقطاع غزة عبر ميناء مؤقت أنشأته الولايات المتحدة "سيدفع انهيار حماس".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أكد جالانت أنه لن تصل أي مساعدات "دون أن نفتشها وفق معاييرنا؛ مشيرا إلى أن المساعدات البحرية ستخضع لتفتيش مناسب في قبرص.

وزعم جالانت، وهو على متن قارب دورية من فئة دفورا أنه: "تم تصميم العملية لجلب المساعدات مباشرة إلى السكان وبالتالي الاستمرار في انهيار حكم حماس في غزة".

وتابع: "سنجلب المساعدات من خلال طريق بحري يتم تنسيقه مع الولايات المتحدة على الجانب الأمني والإنساني، بمساعدة الإمارات على الجانب المدني، والتفتيش المناسب في قبرص، وسنحضر السلع المستوردة من قبل المنظمات الدولية بمساعدة أمريكية".

وأضاف: "سنضمن وصول الإمدادات إلى هنا لأولئك الذين يحتاجون إليها وليس لأولئك الذين لا يحتاجون إليها".

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