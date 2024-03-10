عضو غرفة شركات السياحة: "التجلي الأعظم" من أهم المشروعات في مصر

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إنّ أعظم مشروع في مصر كلها هو مشروع التجلي الأعظم، موضحًا، أن "التجلي الأعظم" مصطلح أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "صادق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"، أن هذا المشروع نقلة كبيرة لمصر على مستوى السياحة كما أنه نقلة دينية رهيبة، حيث تجلى في مصر الله عز وجل.

وتابع: "هذا المشروع من أعظم مشروعات مصر في الفترة الأخيرة وسيكون مشروع الأجيال، لأن العالم سيبدأ يلتفت إلى مكان التجلي الذي به قدسية رهيبة جدا وروحانيات من أعلى ما تكون، ومن زاروه شعروا بهذه الروحانيات، كما أن هذا المكان يشهد وجود شجرة العليقة وهي شجرة خضراء دائما ذُكرت في كل الأماكن المقدسة".

https://www.youtube.com/watch?v=wtW68DfQRXc