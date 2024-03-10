برلماني: كلمة الرئيس في يوم الشهيد كشفت أكاذيب الأعداء والمنصات المغرضة

قال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، كشفت المسؤولية الكبيرة على عاتق الدولة وحرص القيادة السياسية ووعيها فيما يخص أمن مصر القومي.

ولفت الوليلي، في تصريح صحفي له اليوم، الى أن كلمة الرئيس جاءت شفافة وصريحة جدا، فمعبر رفح مفتوح طوال 24 ساعة ومصر لم تغلقه، ومصاب الفلسطينيين هو مصاب مصري، لكن مصر لن تتركهم وستظل تدافع عنهم ونصرة لحقوقهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما أعلنه الرئيس السيسي بوضوح انه لا يمكن خيانة الفلسطينيين ونضالهم وقضيتهم فهم صبروا ورابطوا من اجل قضيتهم، لافتا إلى أن وقفة مصر الرافضة للعدوان واضحة للجميع ودفعت العالم للفظ الرواية الاسرائيلية فيما يخص الحرب.

في نفس الوقت قال الوليلي، إن كلمة الرئيس السيسي جاءت واضحة للداخل، فالموافقة على تحرير سعر الصرف جاءت بعد توافر سيولة نقدية دولارية ضخمة، والسعر المرن يناسب الأوضاع الآن.

واختتم النائب مجدي الوليلي أن رسائل السيسي خلال كلمته في يوم الشهيد، أكدت على قوة الدولة المصرية ويقظة قيادتها وقوتها في مواجهة الأباطيل والاكاذيب من قبل الأعداء والمنصات المغرضة.