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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس في يوم الشهيد كشفت حكمته بـ«عدم المغامرة بالوطن»

النائب حافظ عمران
النائب حافظ عمران

قال حافظ عمران، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي فى يوم الشهيد، كشفت تحديات تواجهها مصر، على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، لكنها مع ذلك قادرة تحت قيادته على التغلب على هذا كله والانطلاق للأمام والجمهورية الجديدة.

وأوضح عمران، في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمة الرئيس في يوم الشهيد، أظهرت كم يضحي الجندي المصري من أجل وطنه والدفاع عن ترابه ووحدته، وحجم التضحية والإخلاص في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، والحرص على النهوض به والعبور إلى بر الأمان والاستقرار، رغم أية تحديات أو صعاب، سواء عبر عقود سابقة أو خلال السنوات الماضية.

ولفت عضو مجلس النواب، أن السنوات الأخيرة، كشفت أن المصريين واجهوا تحديات كبيرة، ليست فقط في الحروب العسكرية والأمنية والثورات، وإنما في الأزمات والتحديات الدولية، كأزمة جائحة كورونا، وآثار ونتائج الحرب الروسية الأوكرانية، وغياب الاستقرار عن الأوضاع في المنطقة العربية والإفريقية، لكن مصر وبفضل قيادتها الرشيدة الواعية حافظت على الوطن.

واختتم النائب حافظ عمران، بالإشارة إلى كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفال بيوم الشهيد، إنه لم يغامر بالشعب المصري وهو ما يحسب لحسن قيادته واداركه لعظمة التحديات التي تواجه البلد، مشددا على أن مصر حققت التنمية والعمران وتتقدم للجمهورية الجديدة رغم كل الصعاب والأزمات.

الرئيس السيسي يوم الشهيد مجلس النواب النائب حافظ عمران الحرب الروسية الأوكرانية

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