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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكريما له.. أريحا الفلسطينية تطلق اسم الطيار الأمريكي آرون بوشنل على أحد شوارعها

صدى البلد

منحت مدينة أريحا الفلسطينية تكريما نادرا لآرون بوشنل، الطيار الأمريكي الذي أضرم النار في نفسه بشكل مأساوي خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن الشهر الماضي. وفي بادرة تضامن مؤثرة، تم تسمية أحد شوارع أريحا باسم بوشنيل، اعترافاً بعمله الاحتجاجي ضد الحرب في غزة.

ووفقا للجارديان، شهد الحفل، الذي حضره رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، وحشد صغير، الكشف عن طريق هارون بوشنل الجديد. وأشاد عمدة المدينة ببوشنيل ووصفه بأنه شخص "ضحى بكل شيء" من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا على الرغبة العالمية في الحرية والمقاومة ضد الهجمات على غزة.

كان تضحية بوشنل بنفسه، والتي بثها مباشرة على تويتش، بمثابة نداء يائس ضد ما اعتبره إبادة جماعية في غزة. وعلى الرغم من جهود تطبيق القانون لإطفاء النيران، توفي بوشنل متأثرا بجراحه بعد ساعات، ما أثار الاهتمام العالمي بالصراع الدائر في المنطقة.

لقد أودت الحرب في غزة بحياة الآلاف من الأشخاص، أغلبهم من النساء والأطفال. وفي حين دعمت الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة إلى حد كبير الحملة الإسرائيلية باعتبارها دفاعاً عن النفس، فقد ظهر التضامن الشعبي مع الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، مع تنظيم الاحتجاجات من ميشيغان إلى مدريد.

وفي أريحا، يعتبر تصرف بوشنل بمثابة التعبير النهائي عن التضامن. وأشادت أماني ريان، عضو مجلس مدينة أريحا، بتضحية بوشنل، قائلة إنه "أعطى كل امتيازاته لأطفال غزة". رفض رايان الادعاءات القائلة بأن تصرفات بوشنل كانت نتيجة لمرض عقلي، وبدلاً من ذلك اعتبرها بيانًا سياسيًا متعمدًا.

وأثارت وفاة بوشنل مقارنات مع محمد البوعزيزي، بائع الفاكهة التونسي الذي أشعلت تضحيته بنفسه شرارة الربيع العربي. كان الهدف من كلا العملين الاحتجاجيين تحدي القمع والظلم، وكان له صدى عميق لدى أولئك الذين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية.

على الرغم من الخطط الأولية للعودة إلى الحياة المدنية، كان بوشنل يفكر في ترك القوات الجوية في وقت مبكر للاحتجاج على العنف الذي ترعاه الدولة. يعكس قرار أريحا السريع بتسمية أحد الشوارع باسمه التزام المدينة بتكريم أولئك الذين يقفون ضد الظلم.

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