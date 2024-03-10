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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي والعاهل البحريني يتبادلان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

السيسى والعاهل الاردنى
السيسى والعاهل الاردنى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تبادلا خلاله التهاني والتمنيات الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

دار الإفتاء

واستطلعت دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك خلال حفل بقاعة المؤتمرات بالازهر الشريف، وبدأ الحفل بقراءة القرآن الكريم.

ونقلت قناة اكسترا نيوز فعاليات الحفل الذى حضره اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف، ممثلا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدين والسياسة وذلك فى ضيافة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.

وأعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ان الدار استطلعت الهلال بعد غروب شمس اليوم وتحقق شرعا ثبوت رؤية هلال رمضان.

إكسترا نيوز الازهر الشريف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس السيسي السياسة العاهل البحريني العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى

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