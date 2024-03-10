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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية جديدة تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

تعذر رؤية الهلال
تعذر رؤية الهلال في ليبيا

أعلنت دار الإفتاء الليبية، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم، الأحد، وبذلك يكون يوم بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445ه في ليبيا؛ بحسب صحيفة "المشهد" الليبية.

وأعلنت عدة دول عربية وإسلامية على رأسها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت وسوريا وفلسطين أن غداً الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 2024.

ومن جهة ثانية، أعلنت أستراليا وسلطنة عمان والأردن وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، أن الثلاثاء سيكون أول أيام شهر رمضان لعدم ثبوت رؤية الهلال فيها مساء الأحد.

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