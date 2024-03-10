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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قصة كفاح .. أم ميمي أقدم بائعة رقاق بلدي في مصر القديمة

صدى البلد

رغم تقدم الحاجة أم ميمي في العمر والتي تبلغ  64 عامًا، إلا أنها تمثل أجمل مثال في الكفاح والسعي علي  لقمة العيش ، فهى تعتبر أقدم سيدة تبيع الرقاق البلدي في منطقة مصر القديمة.

“ستات مصر شاطرين وبيعملوا حاجات حلوة”.. هكذا بدأت أم ميمي حديثها  مع “صدي البلد” والزميلة أوركيد سامي، عن عملها في إعداد وبيع الرقاق البلدي منذ سنوات عديدة، حيث عبرت عن سعادتها بعملها في تلك المهنة التي تحبها.

أضافت : الحمد لله أنا مبسوطة في شغلي طول ما أنا بشتغل بالحلال.. وغير كده أنا بحب شغلتي دي لأني بحب أعمل العجين أوي وكمان بعمل كحك وبسكويت.

قالت أم ميمي أنها تستيقظ  في ساعات مبكرة من الصباح حتى تباشر عملها في إعداد وبيع الرقاق، ثم تنتهي من عملها في تمام الساعة التاسعة مساءً؛ حتى تستطيع أن تأخذ قسطًا من الراحة لمواصلة مشوارها في الحياة.

تابعت أم ميمي: "الشغل علمني الصبر.. وفي رمضان بعمل مائدة وبجهز وجبات عشان نفرقها على الناس.. ولما بشتغل في الحاجات دي مش بحس بأي تعب كأني لسه بنت صغيرة".

واختتمت الحاجة أم ميمي حديثها  لصدي البلد بالقول أنها ستواصل عملها وكفاحها في الحياة رغم معاناتها من إصابتها بمرض الضغط وبعض المشاكل في القلب، وأكدت : أهم حاجة اللقمة الحلال وبيطلع عيني في الشغل.. وجوزي علمني إني أجوع ولا إني أمد إيدي لأي حد.

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