أستاذ جامعي: شهر رمضان يُعيد إحياء العلاقات بين المجتمع

قال الدكتور عبد الوهاب جودة، أستاذ علم الاجتماعي بجامعة عين شمس، إن شهر رمضان يُعيد إحياء العلاقات بين المجتمع ، وينمي رأس المال الاجتماعي بين الشعب المصري، وهذا ما يساهم في استقرار المجتمع ، ويجعله قادرًا على تحدي الصعاب.

وتابع "جودة"، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن أغلب الغزوات والانتصارات تحققت في شهر رمضان ، مشيرًا إلى أن شهر رمضان يعيد إحياء قيمة العمل الذي هو ركن أساسي من أركان العبادة مماثل للصلاة والصوم.

وأضاف أن الشعب المصري قد يتكاسل عن العمل خلال الفترة الاخيرة في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن ساعات العمل تخفض في الجامعات وبعض الأعمال، بسبب وقت الافطار، وقد يتخذ البعض هذا الأمر ذريعة للتكاسل أو لتضيع الوقت، ولكن على مدار التاريخ فشهر رمضان هو شهر الانتصارات، لأن الصيام يعطي قوة وعزيمة للعامل.