فشل السيطرة على حريق هائل في طرابلس وأنباء عن وجود إصابات| فيديو

أفادت وسائل الإعلام الليبية، بأن فرق الدفاع المدني فشلت في السيطرة على حريق مخازن شركة الأعمال الكهربائية، بمنطقة الكريمية في طرابلس، نقلا عن شهود.

وبحسب منصة" ليبيا برس"، اشتعلت النيران في منازل المواطنين المجاورة للمخازن، وهناك كمية ضخمة من الزيوت المخزنة على بُعد عشرات الأمتار من ألسنة اللهب.

وأفادت شبكة العربية بوقوع 7 إصابات جراء الحريق.

وقال المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك، إن انفجار الكريمية في طرابلس يبدو بعيدًا عن السيطرة.. والحريق مستمر منذ 5 ساعات.

وقبل قليل، أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي باندلاع حريق بمصنع الأعمدة الكهربائية بمنطقة الكريمية.

وقامت فرق الطوارئ بإخلاء المنازل المحيطة القريبة من المخازن وذلك خشية تناثر شظايا وامتداد الحريق الى المنازل بشارع المنزلية بمنطقة الكريمية.