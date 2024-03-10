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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

97 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح الإسكندرية الأدوية خلال 7 أشهر

ارتفاع الإسكندرية
ارتفاع الإسكندرية الأدوية

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع صافي أرباحها  بنسبة 94% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي 2023-2024.

وأوضحت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح بلغ 201.28 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية يناير 2024، مقابل 103.74 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال السبعة أشهر لتسجل نحو 1.15 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 919.39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بلغ 137.82 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 72.95 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل نحو 999.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 783.16 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

مؤشرات سنوية 

وكانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً بـ126.42 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 117.42 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

ارتفعت مبيعات الشركة هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

أسهم الإسكندرية للأدوية

وتعمل الشركة في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية، وتم تأسيسها في يوليو 1991، وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية، فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.

الاسكندرية للأدوية الصناعات الكيماوية وزارة قطاع الاعمال العام قطاع الأدوية الأدوية

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