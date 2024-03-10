حبس عاطل لقيامه بسرقة غطاء بالوعة من مدخل أحد العقارات بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بسرقة غطاء بالوعة من مدخل أحد العقارات بالقاهرة.



البداية عندما ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على عاطل لقيامه بسرقة غطاء بالوعة من مدخل أحد العقارات بالقاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام شخص بسرقة غطاء بالوعة من مدخل أحد العقارات بالقاهرة.

بالفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبحوزته 2 غطاء بالوعة، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.