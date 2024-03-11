قرار قضائي بشأن سرقة خطوط أنابيب بترول في الإسماعيلية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 3 أشخاص، في واقعة سرقة المنتجات البترولية من الخطوط القادمة من مدق 12 على طريق السويس الإسماعيلية، مرورا بالقنطرة غرب، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم ولا زالت التحقيقات مستمرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية تمكنت من إلقاء القبض على مقاول حراسة ونجله وآخرين مسئولين عن حراسة خطوط أنابيب البترول في منطقة القنطرة غرب.

خطوط أنابيب

كشفت التحريات، أنه أثناء مرور مسؤولي الأمن على خط المتكثفات 12 بوصة بمنطقة القنطرة غرب، تبين تركيب 2 كلبس محبس بغرض سرقة المنتجات البترولية من الخطوط القادمة من مدق 12 بطريق السويس الإسماعيلية مرورا بالقنطرة غرب.

وأوضحت التحريات الأولية، تورط أفراد الحراسة وأبناء المقاول “محمد س" في ارتكاب واقعة السرقة، وعليه تم القبض على كل من ": المقاول محمد س. ونجله منصور .م. و2 آخرين.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات في القضية رقم 1725 لسنة 2024، ولا زال التحقيق مستمرا في جنح القنطرة غرب، تحت إشراف المستشار المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية.