مصر الجديدة للإسكان: لم ننته من إعداد القوائم المالية لـ2023 حتى الآن

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنها لم تقم بتحديد قيمة توزيعات عن أرباح العام الماضي، أو قيمة لزيادة رأس المال، مرجعة ذلك لعدم الانتهاء من إعداد القوائم المالية لعام 2023 حتى الآن.

وجاء تعليق شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ردًا على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر عن نية عقد جمعية عمومية بعد رمضان لإقرار القوائم المالية، ومناقشة إجراءات تتعلق بتوزيعات الأرباح وزيادة رأس المال.

مؤشرات سنوية لشركة مصر الجديدة للإسكان

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت صافي ربح بلغ 8.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 652.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وانخفضت إيرادات مصر الجديدة للإسكان والتعمير خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 399.97 مليون جنيه، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.