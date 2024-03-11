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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك

صدى البلد

شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، منشوراً تهنئ خلاله جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكتبت عبر أكس: “‏رمضان كريم 🌙 كل عام وأنتم بخير ❤️”. 

الأهلي بطلا لكأس مصر

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما ، الجمعة الماضية، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5.

الأهلي بطل الصفحة الرسمية للنادي الأهلي ببطولة كأس مصر حلول شهر رمضان شهر رمضان المبارك لكأس مصر

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