مؤلف مسلسل بابا جه: كوميدي اجتماعي يدور حول العائلة وحياتها

قال الكاتب محمد إسماعيل مؤلف مسلسل بابا جه، إن المسلسل تأليف مشترك، متابعا: الفكرة كورية، ولكننا عملنا على المسلسل ووضعنا بصماتنا وتفكيرنا الخاص.

وأضاف "محمد إسماعيل" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن أكرم حسني سيقدم دورا جديدا ومختلف، والمسلسل اجتماعي كوميدي، ينقل الحية بين الزوج والزوجة والأطفال بشكل كوميدي.

واسترسل: المسلسل يروي رحلة أب بعيد عن البيت معظم الأوقات بسبب طبيعة عمله في السياحة، متابعا: بعد تركه العمل، بيكتشف الأب أن هناك الكثير من الأمور التي لا يعرفها عن عائلته وأولاده.



وتصدر النجم أكرم حسني بوستر مسلسل بابا جه مع 18 طفل وطفلة، ليكون أول مسلسل يجمع هذا العدد من المواهب الصغيرة التي يراهن عليها أكرم في مسلسله الرمضاني.