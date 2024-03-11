إمام عاشور يشارك صورة مع الداعية مصطفى حسني بأحدث ظهور

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وظهر عاشور برفقة الداعية مصطفى حسني من غرفة التدريب للنادي الأهلي.

الأهلي بطلا لكأس مصر

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما ، الجمعة الماضية، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5.