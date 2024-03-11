أول تعليق لـ عمر كمال عبد الواحد بعد التتويج بكأس مصر

شارك اللاعب عمر كمال عبد الواحد، منشوراً عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “سعيد وفخور بالتتويج بأول بطولة لي مع النادي الأهلي بعد انضمامي للنادي العريق، وأتمنى أن يكون مشواري معه حافل بالبطولات والانجازات كما هي عادة نادي القرن دائما”.

وتابع: “لعبت للأهلي في صفوف الناشئين وحلم العودة لصفوفه والعودة لمنصات التتويج بالقميص الأحمر ظل يراودني لسنوات طويلة حتى تحقق أول أمس”،

واختتم: “أشكر جمهور الأهلي الذي وقف بجواري وساندني منذ أول يوم لي في النادي ، وأهدي لهم هذه البطولة وأعدهم ببذل المزيد من الجهد وتحقيق المزيد من البطولات”.

الأهلي بطلا لكأس مصر

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما ، الجمعة الماضية، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5.