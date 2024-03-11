مواعيد فتح الكافيهات بالمولات خلال رمضان.. التنمية المحلية توضح

يستثنى كل من الأفران ومحال البقالة والصيدليات من القرارات ومحال بيع الدواجن والخضروات

قال الدكتور "خالد قاسم"، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه بعد الإعلان عن مواعيد المترو المختلفة، ومد فترة عمل المحلات والمطاعم والكافيهات حتى الساعة الثانية صباحًا، تقرر هذا العام مد توقيت الفتح بساعات إضافية والمحال العامة لتستمر في عملها حتى الثانية صباحًا بدلًا من الحادية عشر مساء.



وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "محمد مصطفى شردي"، والمذاع على شاشة "قناة الحياة"، أنه بالنسبة إلى الورش الموجودة داخل الكتل السكنية بعد أن كانت تغلق في السادسة مساء تقرر مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً، ماعدا الورش الموجودة بمحطات البنزين وعلى الطرق العامة وتم استثناءها لاختلاف طبيعة عملها.



وتابع مساعد وزير التنمية المحلية مواعيد فتح الكافيهات بالمولات تبدأ من الخامسة صباحاً وتغلق في الثانية عشر مساء وخلال رمضان ستمتد للثانية صباحا.



واستطرد أما الديلفري، فمواعيد عمله على مدار ال24 ساعة، كما يستثنى كل من الأفران ومحال البقالة والصيدليات من القرارات وكذلك محال بيع الدواجن والخضروات لطبيعتها المختلفة خاصة وأن أنشطة التسوق للأسر تميل لساعات بعد الإفطار في رمضان.





وأكد أن المحافظ المختص يعود له أمر مواعيد عمل الكافيهات والمطاعم بالمناطق السياحية والساحلية ليعرضها على اللجنة العليا لتقرر بعد ذلك.