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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل يوم فزورة.. شوبير يكشف مفاجأة خلال شهر رمضان

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير، منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة أكس.

وكتب: “‏بمناسبة شهر رمضان الكريم حنعمل كل يوم فزوره وكل يوم جايزه تي شيرت النادي اللي بتحبه ايه رأيكم لو في اي اقتراحات ياللا قولوا قبل مانبدأ”. 

من جانب اخر، روي الإعلامي أحمد شوبير كواليس لأول مرة عن أجواء قمة نهائي كأس مصر في السعودية عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

 

وقال شوبير إن الاستقبال كان حافلا بكافة المصريين داخل المملكة العربية السعودية منذ بداية الرحلة داخل الطائرة التي كانت تضم الكثير من نجوم الرياضة والإعلام والفن إلي اليوم النهائي للمباراة.

 

وأكد شوبير علي عدم التلفظ بأي كلمات خارجة قبل أو بعد أو أثناء المباراة من أي شخص سواء الجمهور المشجع او اللاعبين، مشيراً إلي وجود مناوشات خفيفة.

 

 

احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير المملكة العربية السعودية شهر رمضان الكريم مملكة العربية السعودية نهائي كأس مصر

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