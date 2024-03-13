وفاء عامر: “صباح” فى حق عرب شخصية من لحم ودم.. ولا أخشى مقارنة مسلسل “جودر” بأعمال الف ليلة ليلة.. حوار

وفاء عامر لصدى البلد :

شخصيتى فى حق عرب مليئة بالخير والشر

سعيدة بالتعاون مع ياسر جلال والعوضى

تعيش الفنانة وفاء عامر حالة من الانتعاش الفنية حيث تنافس فى رمضان بعملين وهما "حق عرب وجودر" وحرصت على اختيار أدوار تتلائم مع موهبتها كما حرصت على اختيار أدوار مختلفة تماما عن شخصيتها أيضا، الأول "حق عرب" تعود فيه إلى عالم الطبقة الشعبية أما الثانى "جودر" وهو ينتمى إلى التراث من خلال حكايات الف ليلة وليلة، التقينا وفاء عامر التى تحدثت عن دورها فى العملين، وتعاونها مع أحمد العوضى وياسر جلال، وكذلك تعاونها مع زوجها محمد فوزى فى بدون مقابل والذى خرج من السباق الرمضانى.

تشاركين فى مسلسل "حق عرب" والذى تقدمين فيه شخصية شعبية فماذا عنها ؟

شخصية صباح فى "حق عرب" مختلفة تماما عن أى شخصية قدمتها من قبل فى الإطار الشعبى، وأرى أن هناك اختلافات كثيرة فى الشخصية التى أقدمها فهى سيدة مليئة بالخير والشر، وأرى أن الممثل الجيد يستطيع أن يقدم أى شخصية بطريقته الخاصة حتى إذا قدمها من قبل فضلا عن ان طبيعة الشخصية الشعبية بين كل طبقة والأخرى مختلفة وتحديدا فى طباعها.

ما الذى جذبك فى شخصية صباح ؟

أنها من لحم ودم، وبها الخير والشر معا، فضلا عن الدراما فى هذا العمل مصنوعة بشكل جيد، مليئة بالتشويق والإثارة تدفع المشاهد إلى متابعتها.

هل هناك أوجه تشابه بينك وصباح فى المسلسل ؟

ليس هناك أى تشابه بينى وصباح، والجمهور سيتفاجئ بالشخصية لأنها مليئة بالإثارة والتشويق.

ماذا عن التعاون مع أحمد العوضى والمخرج إسماعيل فاروق ؟

سعيدة بالتعاون مع العوضى والمخرج إسماعيل فاروق، كلاهما يمتلك قدرات فنية هائلة، وسعيدة أكثر بالتعاون مع إسماعيل كونه من المخرجين الذين يستفزون ملكاتى الفنية، ويحرص دائما على توجيه الممثل، ويهتم بكافة التفاصيل الخاصة بالعمل.

ننتقل الى مسلسل "جودر ..ألف ليلة وليلة" قدمت من قبل فى عدد من الأعمال الفنية الا تخشين من مقارنة "جودر" بهذه الأعمال ؟

لا أخشى مقارنة المسلسل بالأعمال التى قدمت من قبل، فضلا عن أن لا يهمنى هذا الإطار، حيث أنظر للعمل ككل والدور الذى أقدمه، ومدى جودة السيناريو المكتوب، وفى هذا العمل المؤلف أنور عبد المغيث كتب سيناريو بديع جذبنى إليه منذ القراءة الأولى، كما أننى يهمنى فى المقام الأول المشاركة فى عمل جيد الصنع، وأشعر بالندم فى حالة رفضت للمشاركة فى عمل جيد بداعى الخوف من المقارنة بأعمال سابقة.

ماذا عن المشاهد الصعبة التى قمت بتصويرها فى العمل ؟

أرى أن الدور ككل صعب، وهناك تفاصيل كثيرة فى الشخصية على المستوى الإنسانى وعلاقتها بابنها جودر، ومن هنا تأتى صعوبة الدور، فهى أم تتعرض لعديد من الصعوبات وتواجه كثير من التحديات مع ابنها ابنائها، حيث تحمل كثير من المشاعر والأحاسيس المختلفة.

ماذا عن كواليس العمل والتعاون مع ياسر جلال والمخرج إسلام خيرى؟

الكواليس كانت مليئة بالمواقف الطريفة، وسادت حالة من الود والحب بين فريق العمل، وفى نفس الوقت هناك الجدية لإنجاز العمل، والتعاون مع ياسر وإسلام خيرى لكل منهما يمتلك قدرات فنية هائلة، وياسر ممثل من العيار الثقيل، بينما إسلام مخرج يهتم بكل التفاصيل المختلفة ويعرف كيف يدير الممثل.

ماذا عن شخصيتك فى مسلسل بدون مقابل الذى خرج من السباق ؟

أظهر كضيف شرف، ولكنها شخصية محوارية بالعمل، وهى شخصية ضعيفة ومكسورة وتتعرض لعديد من الصعوبات فى حياتها، وهى من الشخصيات التى اعجبتنى كثيرا خاصة أنها فرصة بتقديم دور مختلف وجديد بعيدا عن الأعمال التى قدمتها من قبل، وسعيدة بالتعاون مع هانى رمزى والمخرج جمال عبد الحميد، الذى شاركت معه فى أولى أعمالى كبطلة من خلال مسلسل "جسر الخطر"، والذى اعتبره من أنجح الأعمال فى مسيرتى الفنية.

كيف ترين التعاون مجددا مع زوجك المنتج محمد فوزى ؟

تعاملى مع محمد فوزى فى أى عمل فنى عبارة عن فنانة ومنتج، وأهم ما يميزه فى عمله أنه منتج فنان، وهو أول من لقب بهذا اللقب، وسعدت أيضا بالعمل معه فى عدد من الأعمال الفنية المميزة.

ماذا عن فيلم جبل الحريم ؟

متوقف تصويره حاليا، خاصة أن طبيعة العمل تحتاج إلى تصويره فى الصيف، وذلك بسبب أن الدور يحتاج من جانب النزول فى البحر فى درجة حرارة معينة، وهو أمر صعب حاليا، فضلا عن انشغالى فى تصوير أعمال رمضان.

وفاء عامر

وفاء عامر

وفاء عامر

وفاء عامر