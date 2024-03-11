مرحب بأجمل شهر في السنة.. حسن المستكاوي يهنئ الأمة الإسلامية بحلول رمضان

هنأ الناقد الرياضي حسن المستكاوي، متابعيه بحلول شهر رمضان المبارك.

‏وكتب عبر أكس: “كل عام وانتم جميعا بخير وصحة وسعادة و رمضان كريم عليكم وعلي أسركم وأولادكم وأحبابكم ومتجمعين في الشهر الكريم في سلام ومحبة وتقبل الله منكم الصيام والدعاء والرجاء .. أكتب لكل الاهل والأصدقاء والزملاء ولاهل مصر والأمة العربية والإسلامية ومرحب بأجمل أحلي شهر في السنة”.

ونشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال المستكاوي: فعليًا الأندية هي التي تدير الكرة المصرية .