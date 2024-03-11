فرصة لتكريم قيم الرحمة.. رئيس الوزراء الكندي يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

هنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو المسلمين في شتى أنحاء كندا بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه المسلمون الكنديون في ازدهار وتقدم البلاد، وأهمية وقف إطلاق النار في غزة.



وقال ترودو - في بيان صدر من مكتبه - إن "شهر رمضان يوفر فرصة لتكريم قيم الرحمة والامتنان والعائلة. بالنسبة لنا جميعًا، هذه أيضا فرصة للاعتراف بالمساهمات التي لا تقدر بثمن التي قدمها الكنديون المسلمون - وما زالوا يقدمونها - لبلدنا. ما يقرب من 1.8 مليون مسلم يعتبرون كندا وطنهم، وقد أصبحت بلادنا أكثر ازدهارا بفضلهم".



وأضاف: "يأتي الشهر الكريم هذا العام في وقت مليء بالتحديات بشكل خاص، حيث تستمر الأزمة الإنسانية في غزة في الظهور. وتؤكد كندا من جديد دعوتنا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة والوصول الآمن ودون عوائق إلى الإغاثة الإنسانية للمدنيين".

الإسلاموفوبيا



وشدد رئيس الوزراء على أهمية الوقوف ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية والكراهية بجميع أشكالها، أينما ومتى حدثت.



واختتم ترودو رسالته قائلا: "بالنيابة عن حكومة كندا، أتمنى للمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء كندا شهر رمضان مباركًا وهادئًا".