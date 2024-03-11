بسعر بسيط.. أحدث موبايل أندرويد ينافس iPhone

قامت شركة نوثينج بالكشف عن أحدث هواتفها في الأسواق، حيث أعلنت عن Nothing Phone 2a الجديد كُليًا الذي يُقدم للمنافسة في الفئة المتوسطة، ويعتبر هذا الهاتف هو أول هاتف من الشركة ينطلق في الفئة المتوسطة، حيث جاء الجيل الأول بالفئة المتوسطة العُليا والجيل الثاني Nothing Phone 2 في فئة الهواتف الرائدة.



مواصفات Nothing Phone 2a :-

• وزن 190 جرام وأبعاد 161.7×76.3×8.6 مم

• خامات خارجية من البلاستيك

• ظهر الهاتف شفاف يحمل 3 وحدات إضاءه LED

• الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54

• دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري

• شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1300 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+

• طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة

• واجهة Nothing OS 2.5 مبنية على Android 14

• مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 12 جيجا رام

• كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps

• كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 بها مثبت بصري، الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة

• الكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع مثبت إلكتروني يعمل في العدستين

• بطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات عن طريق USB Type C

تم تسعير هاتف Nothing Phone 2a الجديد في الخارج للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 330 يورو، ونسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 380 يورو.