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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا لمعركة حزب الله.. إسرائيل تبني ميناء في قبرص بديلا لـ "حيفا"

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير لها، صباح اليوم الإثنين، أن إسرائيل تستعد لبناء ميناء جديد في قبرص بديلا لـ"ميناء حيفا"، وذلك في إطار الاستعدادات لنشوب حرب مع حزب الله اللبناني.

وقال تقرير الصحيفة إنه بالتوازي مع المبادرة الأمريكية لإنشاء رصيف بحري في غزة وفتح ممر إنساني ، تعمل وزارة المواصلات الإسرائيلية على استكمال رصيف بديل في لارنكا خلال 60 يوما، لافته إلى الهدف منه هو فتح طريق إمداد في حال وجود جبهة في الشمال وهجوم حزب الله على ميناء حيفا.

ووفقا للتقرير فإنه سيتم  إنشاء الميناء وتشغيله وفق الجدول الذي أعلنته الإدارة الأمريكية لإنشاء الميناء العائم قبالة سواحل غزة لنقل المساعدات الإنسانية.

وبحسب التقرير فقد غادر صباح اليوم الاثنين، وفد من وزارة المواصلات وسلامة الطرق الإسرائيلية، إلى قبرص برئاسة رئيس شركة الموانئ الإسرائيلية عوزي يتسحاقي وأعضاء هيئة الشحن والموانئ البحرية الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن الهدف من الوفد هو دراسة مسألة إنشاء الميناء كرد على سيناريوهات أمنية مختلفة بأمر من وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف.

وبحسب تقديرات الوزارة الإسرائيلية فإن تكلفة الميناء تبلغ مئات الملايين من الدولارات وأن الخطط مطلوب تنفيذها على المستوى الوطني بشكل فوري.

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