صدى البلد يرصد مظاهر الاحتفال بأول أيام رمضان في عدة محافظات| شاهد

قال أحمد بسيوني مراسل صدى البلد في الإسكندرية، إن شهر رمضان له طقوس مختلفة في الإسكندرية ، معلقاً: "من أهم معالم رمضان في الإسكندرية هو الإفطار على الكورنيش؛ خاصة في منطقة بحري، وأيضًا احتفالات الشواء التي تقام داخل المنتزه".

وفي سياق متصل، أضافت نانسي القاضي مراسلة صدى البلد في الإسماعلية، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلة:" دائماً ننتظر رمضان يأتي بالخير و الجمال في طقوسه الدينية، والمسحراتي، والزيارات العائلية".

عادات بورسعيد في رمضان



وأكد محمد الغزاوي مراسل صدى البلد في بورسعيد، أن بورسعيد لها عادات تختلف عن باقي المحافظات في رمضان، حيث تتسابق جميع سيدات بورسعيد في أول يوم رمضان بطهي بطة رمضان، وعندنا قبل رمضان بأيام مجزرة البط".