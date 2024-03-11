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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الهجان يتفقد إدارات ديوان عام المحافظة لتهنئة الموظفين بشهر رمضان ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم الإدارات والمكاتب بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة للموظفين والعاملين  بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، يرافقه اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة.

وخلال الجولة هنأ محافظ القليوبية نائبي المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وقيادات المحافظة ومديري العموم والموظفين والعاملين في مختلف إدارات الديوان العام بحلول شهر رمضان المعظم سائلا المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات، مطالبًا جميع الموظفين بحسن الأداء و الانضباط في العمل خاصة في شهر رمضان المبارك ، موصيا الجميع بضرورة التفاني في العمل وبذل مزيد من الجهد  من أجل  تقديم أفضل خدمة للمواطنين مؤكدا أن  كل اجتهاد ينتج عنه تحسن ملموس فى مستوى الخدمات يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالنفع بطريق مباشر وغير مباشر.

كما أكد أهمية نشر روح التواصل والمحبة بين الموظفين لما لها من مردود إيجابي على معدل الأداء معربا عن أمله فى أن تكون هذه المناسبة السعيدة انطلاقة جديدة نحو دفع العمل والتواصل المستمر مع المواطنين داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

كما قدم الهجان التهنئة لأبناء المحافظة بهذه المناسبة السعيدة متمنياً أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

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القليوبية محافظ القليوبية مناسبة حلول شهر رمضان الكريم شهر رمضان المبارك مصرنا الغالية

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