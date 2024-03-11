الصحف الإماراتية اليوم| اتفاق ليبي في القاهرة لتشكيل حكومة موحدة للانتخابات.. جهود جديدة للتهدئة في غزة مع حلول رمضان.. ونتنياهو يرفض انتقاد بايدن ويؤكد: أغلبية الإسرائيليين يدعمونني

26 قتيلاً جراء الفيضانات في جزيرة سومطرة الإندونيسية

الإمارات تهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بحلول رمضان

سفينة أمريكية تتجه إلى «المتوسط» للبدء في تشييد ميناء مساعدات غزة

31112 فلسطينياً ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أوضحت صحيفة البيان مباركة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول الشهر الفضيل.

وقال في حسابه على منصة " إكس" " نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول الشهر الفضيل .. ونسأل الله فيه الرضا والرضوان .. والفوز بالجنان.. رمضان فرصة .. كل عام . فرصة لتعزيز تماسك مجتمعاتنا.. وتجديد روابط أسرنا .. وترسيخ قيم الخير والعطاء فينا.. رمضان ليس فقط شهر صلاة وصيام .. بل أيضاً شهر محبة وسلام وتوحد بين المسلمين . نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".



فيما أشارت صحيفة الخليج إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد بعث برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب بن زايد، عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.



عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الخليج بأن قيادات ليبية اتفقت خلال اجتماع مع جامعة الدول العربية أمس الأحد، على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتأكيد سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية. كما اتفقوا على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة. ووجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن. بالإضافة إلى توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية. ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.



كما لفتت الصحيفة إلى ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب قبل خمسة أشهر إلى 31112 شخصاً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة في غزة.

وأكدت الوزارة في بيان «ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31112 قتيلاً، و72760 مصاباً منذ السابع من أكتوبر، 72% منهم من الأطفال والنساء».

وأشارت صحيفة الاتحاد إلى تجدد الجهود العربية للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في غزة مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث أجرت مصر اتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين في محاولة لاستئناف المفاوضات، جاء ذلك فيما أكدت مصادر لـ«الاتحاد» أن المحادثات خلال الفترة القادمة ستركز بشكل أكبر على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال مصدران أمنيان مصريان، إن مصر أجرت اتصالات مع عدد من كبار الشخصيات بالفصائل الفلسطينية وإسرائيل ووسطاء آخرين أمس، في محاولة لاستئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وقالت صحيفة البيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض توبيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن للهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل في قطاع غزة، وقال إن الأغلبية العظمي من الإسرائيليين تدعمه.

وردا على تصريحات بايدن، قال نتنياهو "إذا كان يعني أنني انتهج سياسات خاصة ضد الأغلبية وضد رغبة أغلبية الإسرائيليين، وأن هذا يضر مصالح إسرائيل، فإنه مخطئ في الأمرين".

وتحدث نتنياهو إلى صحيفة بيلد الألمانية و"فيلت تي في" وصحيفة "بوليتيكو"، المملوكة لشركة "اكسل سبرنجر" الإعلامية ومقرها برلين، في مقره الرسمي في القدس. وجاءت المقابلة مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الحليفين التاريخيين.

كان الرئيس الأمريكي قد صرح إن نتانياهو يلحق الضرر باسرائيل بعدم بذل المزيد من الجهد لتجنب مقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة، في ظل اتساع هوة الخلاف بين الزعيمين.

أفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن القيادة المركزية الأميركية الوسطى «سنتكوم»، أعلنت انطلاق سفينة الدعم «فرانك بيسون» في طريقها إلى شرق المتوسط لتوصيل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها تحمل معدات أولية لإنشاء ميناء مساعدات مؤقت على ساحل غزة.

وأضافت «سنتكوم»، في بيان، أن «السفينة الجنرال فرانك بيسون غادرت قاعدة لانجلي يوستيس المشتركة بولاية فرجينيا، السبت، بعد أقل من 36 ساعة على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بحراً».

وفي سياق آخر، ظلت سفينة تحمل أطناناً من المواد الغذائية لغزة راسية في ميناء قبرصي أمس، بينما تجري الاستعدادات لتدشين طريق بحري إلى القطاع.

وتعتزم سفينة الإنقاذ «أوبن أرمز» قطر بارجة تحمل 200 طن من المواد الغذائية.



دوليا، أفادت صحيفة البيان بارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 26 قتيلاً و11 مفقودا، حسبما أكد مسؤول في خدمات الإسعاف الإثنين.

وتسبّبت أمطار غزيرة الخميس بالكارثة في مقاطعة سومطرة الغربية، حيث فاضت أنهر واجتاحت الانزلاقات الأرضية منازل.

وقال المتحدث في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري إن "11 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين فيما عثر على 26 قتيلا".

في منطقة بيسيسير سيلاتان عثر على جثث 23 شخصا فيما لا يزال ستة في عداد المفقودين، بحسب المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في مقاطعة سومطرة الغربية فجر سوكما.

ذكرت صحيفة الخليج أن شركة لاتام إيرلاينز للطيران قالت لصحيفة نيوزيلندا هيرالد إن 50 شخصاً على الأقل أصيبوا، معظمهم بجروح طفيفة، اليوم الاثنين جراء مشكلة فنية تسببت في حركة قوية خلال رحلة من سيدني إلى أوكلاند.

وهبطت رحلة لاتام إيرلاينز إل.إيه 800 وهي لطائرة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر في مطار أوكلاند بعد ظهر اليوم الاثنين كما كان مقرراً، بحسب موقع فلايت أوير.

وتتوقف الرحلة عادة في أوكلاند في طريقها إلى سانتياجو عاصمة تشيلي.

وقال متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة هيرالد، إن مشكلة فنية في الرحلة أثرت في بعض أفراد الطاقم والركاب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.