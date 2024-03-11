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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفضت العودة للمنزل.. زوج ينهي حياة زوجته بالبحيرة أمام أبنائها.. القصة الكاملة

زوج يطعن زوجته بالبحيرة
زوج يطعن زوجته بالبحيرة

في واقعة مأساوية مؤسفة شهدتها احدي مراكز محافظة البحيرة حيث غضب الزوج غضبا شديدا من زوجته لعودته من عمله في دولة ليبيا ولم يجدها في منزل الزوجية حيث تركته له لخلافات بينهما، فتعقبها اثناء ذهابها لتوصيل أبنائها إلى المدرسة،  ليستسمحها بالعودة الي المنزل ونسيان الخلافات، فأبت فما كان منه الا انه طعنها بآلة حادة عدة طعنات امام ابنائها وامام المارة في الشارع حتي لفظت انفاسها الاخيرة بين يديه..

احداث الواقعة

تدور احداث الواقعة في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة ، حيث يقيما الزوجان  ، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدنى، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوجود جثة لسيدة مقتولة بمنطقة مساكن عبود بذات المركز، وعلى الفور انتقل المقدم على شاكر، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات،  والمقدم  عيد سليمان، نائب مأمور المركز، وعثر على جثة د.م، 40 عامًا، مصابة بعدة طعنات وجروح، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالانتقال والفحص تبين أن  وراء ارتكاب الواقعة ي.خ، زوج المجنى عليها، وتبين أن المتهم بعدما عاد من دولة ليبيا، وعقب رجوعه انتظر  المجنى عليها، أمام  مسكنها، وذلك أثناء ذهابها لتوصيل أبنائها  إلى المدرسة، وقام بالتوسل إليها بالرجوع لمنزل الزوجية، إلا أنها رفضت فباغتها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة فى الحال.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، من إلقاء القبض على المتهم والأداء المستخدمة فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق، وتم فرض كردون أمنى حول مكان الواقعة.

وقام فريق من جهات التحقيق باصطحاب المتهم إلى عزبة عبود التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتى شهدت إرتكاب الواقعة، من أجل اجراء المعاينة التصويرية لارتكاب الجريمة.

وقررت جهات التحقيق بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حبس المتهم بقتل زوجته فى  الشارع أمام أبنائهما  لرفضها الرجوع لمنزل الزوجية بسبب خلافات زوجية بينهما، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له فى المواعيد القانونية.

رفضت العودة للمنزل ينهي حياة زوجته البحيرة القصة الكاملة واقعة مأساوية

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