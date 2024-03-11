الشيء وعكسه.. محمد فاروق ينتقد اختيارات حسام حسن لمعسكر المنتخب

انتقد الإعلامي محمد فاروق نجم الأهلي السابق، اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، لـ اللاعبين لمعسكر مارس،:" كابتن حسام بيعمل الحاجة وعكسها.

وأضاف فاروق خلال تصريحات تلفزيونية،:" حسام حسن برر عدم ضمه لبعض اللاعبين بأنهم لا يحصلون علي فرصة مع أنديتهم في حين أنه ضم أكرم توفيق من الأهلي الذي لا يشارك وأحمد كوكا لا يشارك أيضا وحتي محمد مجدي أفشة رغم تألقه بمباراة القمة إلا أنه لا يشارك باستمرار.

وأكمل،:" النتيجة في النهائية يتحملها المدرب الفني وله مطلق الحرية في اختيارات اللاعبين ولكن لم نفهم سبب اسبتعاد بعض اللاعبين في حين ضم لاعبين لا يشاركون بصفة أساسية مع أنديتهم.