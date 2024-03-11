أجسام غريبة تحلق فوق منشآت نووية سويدية.. هل روسيا متورطة؟

فتحت السويد تحقيقا بعد مشاهدة مسيرات تحلق فوق منشآت نووية جنوبي البلاد، قيل إن "روسيا تقف وراءها.

ونقلت “روسيا اليوم”، أن شرطة السويد ذكرت أنه تمت ملاحظة أجسام طائرة في عدة أماكن ليلا في منطقة سكونا.

وبحسب تقارير إعلامية فإن هذه الأماكن تتضمن منطقة قريبة من محطة للطاقة النووية ومن مطار مدينة مالمو.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: "لا يمكنني أن أؤكد أي مواقع محددة"، مشيرة إلى أن السلطات قامت بتوثيق التقارير وستقوم بتفحصها.

وأوضحت المتحدثة أن المحققين يبحثون في "انتهاك محتمل للوائح الطيران" فضلا عن "لوائح الأمن" إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك وجود لطائرة مسيرة ضمن هذه الانتهاكات.

ولفتت المتحدثة إلى المعلومات التي نشرتها وكالة "تي تي" السويدية ومفادها بأن التحقيقات ستشمل “وجود صلات محتملة مع طرف أجنبي”.

وذكر موقع "الكومبس" السويدي بالعربية وجود تكهنات بارتباط الحادثة مع قضية انضمام السويد مؤخرا إلى حلف الناتو.

ونقلت قناة تلفزيونية عن الباحث في جامعة الدفاع السويدية، ماجنوس كريستيانسون، قوله "إن هناك تهديدا مرتبطا بالسياسة الدولية"، مضيفًا أن روسيا تقف وراء تلك الطائرات بدون طيار التي تم الإبلاغ عنها.