اليونسيف تناشد المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح معابر غزة

ناشدت مديرة اليونيسف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح معابر قطاع غزة أمام شاحنات المساعدات الإنسانية.

وطالبت مديرة اليونسيف بزيادة عدد الشاحنات التي تدخل القطاع، وقالت أن وفيات الأطفال في غزة يمكن تفاديها بتأمين الغذاء المناسب.



وفي وقت سابق، قال عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، إن نصف مليون شخص في قطاع غزة وصلوا إلى مستويات إنذار أعلى فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي.

وأضاف المتحدث الإقليمي ليونيسف عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن 80% من الأطفال الصغار في قطاع غزة أصبحوا يعانون فقرا غذائيا حادا.

وتابع المتحدث الإقليمي ليونيسف: أم المنظمة تواجه صعوبات في تنسيق الحركة الإنسانية بقطاع غزة جراء انقطاع الاتصالات، وطالبنا المانحين بتقديم دعم يمكننا من توفير الاحتياجات الإنسانية وبرامج الدعم النفسي للأطفال في غزة.



وطالب المتحدث الإقليمي ليونيسف، بحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية وعدم تقييد قدرة المنظمات الدولية على الحركة في غزة.