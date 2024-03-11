توسط على بعد 2500كم.. زيلينسكي يرفض دعوة بابا الفاتيكان للمفاوضات مع روسيا

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة دعوة بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، قال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو "يجب أن تكون الكنيسة بين الناس، وليس على بعد 2500 كيلومتر، في مكان ما، للتوسط فعليا بين من يريد أن يعيش ومن يريد تدميرك".

وأضاف "عندما بدأ الشر الروسي هذه الحرب في 24 فبراير 2022، قام جميع الأوكرانيين بكل طوائفهم بالوقوف للدفاع عن أنفسهم".

وشكر زيلينسكي كل رجل دين أوكراني يعمل مع قوات الدفاع، مؤكدًا أن رجال الدين هؤلاء هم في الخطوط الأمامية لحماية الحياة والإنسانية.

وأضاف أنهم يدعمون الجنود بالصلاة والحوار والأفعال، مستطردًا "هذا هو حال الكنيسة: مع الناس".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني معارضة اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعقد قمة سلام بمشاركة روسيا.

وأوضح زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس أردوغان في اسطنبول: "لا نرى ممثلين لروسيا في مثل هذه القمة".