حان الوقت لأفلامنا الوطنية.. مدفيديف يعلق على فوز فيلم أوكراني بجائزة الأوسكار

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على فوز الفيلم المناهض لروسيا "20 يوما في ماريوبول" على جائزة الأوسكار في فئة "أفضل فيلم وثائقي".

وحسب “روسيا اليوم”، دعا مدفيديف منتجي الأفلام الروس إلى مباشرة إنتاج أفلام عن العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف مدفيديف بتهكم: “يتم منح جوائز أوسكار لأي كان”، مشيرًا إلى أن نوعية السينما الروسية وجودتها باتت أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 10 إلى 15 عاما.

وأكد أن الكثير في السينما الروسية تغير، فباتت النصوص جيدة فعلا، والحوارات لائقة، وهناك مستويات عالية في مجال الإخراج والتمثيل.

وقال: “ومع ذلك. يجب علينا المضي قدما. يجب تصوير أفلام عن الحرب. طبعا لا يجوز التصوير عن الحرب بطريقة بدائية ومبتذلة ولا يجوز الاعتماد على المظاهر الفاخرة والفاتنة. لكن يجب أن يتم تصوير أفلام عن هذه الحرب”.

ودعا "لقد حان الوقت. يجب أن نصنع أفلاما عن أبطالنا، ونمجد مآثرهم. يجب أن نصور أفلاما وثائقية وروائية. لقد حان الوقت. لقد حانت اللحظة لذلك".

وكان الفيلم الوثائقي الأوكراني “20 يوما في ماريوبول” المنتج في عام 2023 ومن إخراج مستيسلاف تشيرنوف، وإنتاج وكالة أسوشيتد برس وفرونت لاين، حصل مخرجه على جائزة أوسكار في فئة "أفضل فيلم وثائقي كامل".

وقال تشيرنوف، بهذه المناسبة: "هذه هي أول جائزة أوسكار في تاريخ أوكرانيا. أعتقد أنني سأكون أول مخرج على هذه المنصة يقول: أتمنى لو أنني لم أصنع هذا الفيلم أبدا".