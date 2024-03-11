إزاي توفري في العزومات وتخططي لميزانية رمضان .. فيديو

قدمت سالي مزروع الكاتبة الصحفية؛ عددا من الأفكار التي تساعد كل سيدة منزل على التوفير في عزومات رمضان، ووضع أفكار لميزانية رمضان.



وقالت سالي مزروع خلال لقائها على قناة صدى البلد، «الهدف من العزومة هو أننا بنقعد مع بعض ونسهر سهرة لطيفة، ولو فيه عشم بيكون فيه dish party ودي بتكون بالاتفاق بين ستات البيوت وبعضها».



وأضافت سالي مزروع، أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة غيرت ثقافة المجتمع في العزومات، مردفةً: «دلوقتي بتعزمي حد هو بيبقى مكسوف إنه يقبل العزومة».



وتابعت: «فيه ستات شاطرة أوي بيتفقوا مع بعض وينزلوا سوق الجملة ويشتروا كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بسعر الجملة وبعدين يقسموا مع بعض في الآخر».