أوكرانيا تستعد لشن عمليات هجومية جادة في القرم .. تفاصيل

أعلن رئيس المخابرات الأوكرانية كيريلو بودانوف، أن بلاده تستعد لشن عمليات هجومية جادة في شبه جزيرة القرم.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال بودانوف إن بلاده تتجهز لعملية كبيرة في شبه جزيرة القرم وسط الإجراءات التي تنفذها وحدات الاستطلاع في المهام القتالية، في إشارة إلى الفيلم الوثائقي للمديرية الرئيسية للاستخبارات "الحرب من أجل البحر: من دنيبرو إلى شبه جزيرة القرم”.

وفي تعليقه على أهمية المهام القتالية التي تنفذها وحدات الاستطلاع، خاصة في البحر الأسود وفي شبه القرم مؤقتا، قال بودانوف إن "هذه كلها إجراءات تحضيرية لعملية جادة في شبه جزيرة القرم".

وأضاف “هذا اختبار لمدى دقة تصريحاتنا حول طرق الاقتراب والانسحاب من هناك. كما أنه بمثابة دفعة معنوية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال منذ 10 سنوات بالفعل. ويعتقد الكثير منهم أنهم قد نسوا”.