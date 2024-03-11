نصائح غذائية مهمة للصائمين في أول أيام رمضان |فيديو

قدم الدكتور كريم جمال خبير التغذية؛ عددا من النصائح الهامة جدًا إلى الصائمين خلال شهر رمضان الكريم.



وأضاف كريم جمال خلال لقائه مع على قناة صدى البلد، إن وجبة الإفطار هي أكثر وجبة يجب الاستفادة منها بعد عدد كبير من ساعات الصيام طيلة النهار؛ لذا فإنها تمر بثلاث مراحل مختلفة.

وأوضح خبير التغذية، «المرحلة الأولى من الفطار بتكون بتجهيز الجهاز الهضمي من خلال كسر الصيام أولًا عن طريق ثلاث تمرات لإفراز هرمون الإنسولين المسؤول عن التمثيل الغذائي للسكر من النشويات».



وأكد كريم جمال،قائلاً:"المرحلة الثانية تكون بالشوربة والسلطات، ثم يتم تناول باقي الوجبة من الخضراوات والنشويات والبروتينات في المرحلة الثالثة".



واستكمل: «أهم حاجة في السحور حاجتين؛ أولا وجبة السحور اللي بتحافظ على المياه الموجودة في الجسم، ثانيًا إنها تسبب استقرار في سكر الدم، ولابد من تجنب حرامية المياه اللي بتسرق المياه من الجسم».



وأردف خبير التغذية: «حرامية المياه هما الملح والمخلل والمقليات والمشروبات الغازية والمشروبات الرمضانية التي يوجد بها سكر، والمشروبات التي يوجد بها نسبة عالية من الكفايين زي الشاي والقهوة، واللحوم المصنعة زي اللانشون والهوت دوج، والجبنة اللي فيها نسبة من الأملاح».