نائب: تنفيذ الدولة مخطط تطوير التجلي الأعظم يستهدف جذب السياحة الدينية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تنفيذ الدولة مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين جذب السياحة الدينية، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن تنفيذ مشروعات لتنمية سيناء في كافة المجالات التنمية يستهدف تحسين مستوى معيشة أهالي سيناء.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع التجلي الاعظم هو مشروع تنموي شامل يهدف إلى تحويل سيناء إلى منطقة سياحية عالمية.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن المشروع يتضمن إنشاء العديد من المشاريع السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات والمدن الترفيهية، فضلا عن تطوير البنية التحتية في سيناء مثل الطرق والمواصلات.

وتابع عضو لجنة حقوق إنسان النواب، أن مخطط تطوير مدينة سانت كاترين يستهدف وضعها بمكانتها اللائقة، من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثرى والروحانى والدينى والبيئى، حيث يراعى هذا المشروع معايير الاستدامة البيئية العالمية، ويحافظ على التراث المعمارى، ويعلى من القيمة الروحية للمنطقة.