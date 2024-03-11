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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أجورهم متدنية.. تحرك برلماني لتثبيت العمالة المؤقتة فى الوحدات المحلية بالمحافظات

مجلس النواب
مجلس النواب

قدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلي الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بشأن تثبيت عمالة النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية بالمحافظات.

وأوضح "السادات" في الطلب المقدم منه، أن هذه الفئه شريحه مهمة في المجتمع وتقوم بعمل شاق مقابل أجر رمزي لا يكفي لمتطلبات المعيشة وفي نفس الوقت عماله مؤقته غير مستقرة وغير مثبتة على درجات مالية، مضيفا: ونظرا لظروف هذه الفئة لابد من تعيينهم وتثبيتهم على درجات مالية في مجالس المدن والوحدات المحلية في ضوء معاناتهم الشديدة في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء وتدني مرتباتهم.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة المالية بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتثبيتهم واستقرار أوضاعهم، مشيرا إلي أنهم يعانون أشد المعاناة ويجب على كل مسئول أن يبذل أقصي ما لديه لتحقيق مطالب عمال النظافة وتوفير حياة كريمة لهم.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة لمناقشته في حضور وزراء الحكومة المعنيين، لمناقشة إتخاذ قرار بتثبيت هذه الفئات ومنحهم أجورا مناسبة لتحسين دخلهم لأنهم يعولون أسرهم ويتحملون مسئوليات معيشية صعبة وعدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية الذي ينص علي حق العاملين المؤقتين في التثبيت.

مجلس النواب النواب تثبيت عمالة النظافة عمالة النظافة درجات مالية

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