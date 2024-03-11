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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العصابات المسلحة.. الاتحاد الأوروبي يجلي موظفيه الدبلوماسيين من هايتي

علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن إجلاء موظفيه الدبلوماسيين من هايتي بسبب "التدهور الكبير في الوضع الأمني" هناك.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن الاتحاد أجلى جميع موظفيه الدبلوماسيين من هايتي بسبب "التدهور الكبير في الوضع الأمني" هناك مع سيطرة العصابات المسلحة على جزء كبير من العاصمة.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو "قمنا حاليا بنقل وإجلاء جميع موظفي الاتحاد الأوروبي من هايتي"، مضيفًا أن الاتحاد "يشعر بقلق بالغ" إزاء التطورات في هايتي خلال الأيام الأخيرة.

ولفت ستانو "ردا على التدهور الكبير في الوضع الأمني، اتخذنا قرارا بتقليص أنشطتنا على الأرض ونقلنا موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي في بورت أو برنس إلى مكان أكثر أمانا خارج البلاد". 
وأضاف أن الموظفين الأساسيين يواصلون العمل "ولكن ليس من هايتي نفسها".

وأشار "نحن بالطبع نقوم بتقييم الوضع وسنقوم بتعديل طرق عملنا حسب الوضع ومع تطور الوضع الأمني".

الاتحاد الأوروبي هايتي الوضع الأمني العصابات

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