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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد الفيشاوي يعلن موعد عرض فيلم بنقدر ظروفك

صدى البلد

شاركت الفنان أحمد الفيشاوى جمهوره ومتابعيه صورًا جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهر الفيشاوي في الصوره برفقة الفنانه مي سليم ونالت الصورة إعجاب الجمهور

وعلق الفيشاوي علي الصوره قائلا:"صور زفاف حسن وملك من فيلم بنقدر ظروفك هنستناكوا في عيد الفطر المبارك إن شاء الله بجميع سينمات مصر والوطن العربي ورمضان كريم ".


 

وتم التصوير في عدة مناطق متفرقة بشوارع أكتوبر، حيث جمعت المشاهد الأخيرة النجوم أحمد الفيشاوي ومحمد محمود وإبرام سمير تحت قيادة المخرج أيمن مكرم.

قصة الفيلم تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

 

"بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء،ومدير مشروع سالم زعزع، ولاين بروديوسر إسراء علي، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري،ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى الفنانة مي سليم الوطن العربي بنقدر ظروفك رمضان كريم محمد محمود

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