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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبرمان يهاجم رئيس الأركان الإسرائيلي: تعليق قيادة باراك حيرام خطأ فادح

أفيجدور ليبرمان
أفيجدور ليبرمان

هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، أفيجدور ليبرمان، قرار رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، تعليق القيادة لقائد قيادة فرقة غزة العميد باراك حيرام، ووصفه بـ"الخطأ الفادح".

وقال ليبرمان "أعرف الرجل، إنه يعيش في منطقتي، وهو جار تقريبا، وعرفته أيضا في مناصبي كوزير للدفاع، هذا ضابط متميز يأخذ زمام المبادرة والمسئولية".

وأضاف: أعتقد أنه من قبيل الصدفة المحددة، في ظل هذه الظروف، تصرف كقائد للجيش الإسرائيلي ومن المتوقع أن يتصرف. أعتقد أن تعليق القيادة لباراك حيرام في الوقت الحالي، حيث لا توجد استنتاجات بشأن الفشل برمته، هو خطأ فادح، ورسالة خاطئة إلى القادة في الميدان".

وأمر هاليفي، صباح اليوم الإثنين، بتعليق قيادة حيرام، بسبب إصداره أمرا بتفجير جامعة الإسراء في مدينة غزة، دون الحصول على موافقة قائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سيتم إجراء تحقيق شامل في انهيار المبنى وعملية الموافقة على الانفجار من قبل قائد القيادة الجنوبية".

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ليبرمان يهاجم رئيس الأركان الإسرائيلي: تعليق قيادة باراك حيرام خطأ فادح


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