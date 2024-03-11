ليفربول يحدد 100مليون جنيه استرليني لبيع محمد صلاح في هذه الحالة.. تفاصيل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرارات ليفربول بشأن اللاعب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"تقارير.. ليفربول يحدد ١٠٠ مليون استرليني لبيع محمد صلاح حال رفضه التجديد".

وتنتهت أمس مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليصبح رصيد ليفربول 64 نقطة متساويًا مع المتصدر آرسنال في عدد النقاط، ومانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 63 نقطة.

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تقدم جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، بالهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 24، بعد تلقيه ضربة ركنية نفذها ديبروين .

وسجل ماك أليستير، لاعب ليفربول، هدف التعادل في الدقيقة 50 من المباراة، من ضربة جزاء احتسبت لصالح أصحاب الأرض.

خناقة محمد صلاح وبرناردو سيلفا

شارك النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة بعدما كان على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة بسببعدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وخلال الدقيقة 90+1 اشتبك محمد صلاح مع اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا بعدما عرقله الأخير من داخل منطقةالجزاء، حيث طالب صلاح باحتساب ضربة جزاء قبل أن يتعدى عليه سيلفا لفظيا.

دخل بعدها محمد صلاح في مشادة مع برناردو سيلفا قبل أن يفض الاشتباك بينها لاعبو السيتي وتنتهي المباراةبالتعادل الإيجابي.

الجدير بالذكر أن هذه المشادة ليست الأولى بين صلاح وسيلفا، حيث تكرر في أكثر من مباراة بين الفريقين، ويعود السبب لمراوغة «مو صلاح» لبرناردو في مباراة بالدوري ثم أحرز بعدها هدفًا رائعًا في شباك السيتي.