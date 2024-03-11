استبعاد بيرسي تاو من قائمة منتخب جنوب إفريقيا لمعسكر مارس

كشف هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، عن السبب وراء استبعاد بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، من قائمة الفريق لمعسكر شهر مارس الحالي.

وأكد بروس خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن قرار استبعاد تاو جاء نتيجة لتأثره النفسي بعد الانتقادات التي تعرض لها بعد انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، حيث حصدت جنوب أفريقيا المركز الثالث في البطولة.

وأوضح بروس في تصريحاته أن تاو يبدو أنه تأثر نفسيًا من هذه الانتقادات، لذا قرر استبعاده من المعسكر المقبل لمنع تفاقم الأمور.

منتخب جنوب أفريقيا سيواجه منتخبي أندورا والجزائر في الفترة من 21 إلى 26 مارس، وسيتم انطلاق المعسكر يوم 17 مارس، وسيستمر حتى 27 مارس، استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026.