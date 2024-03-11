وزارة الشباب تطلق اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بقرى "حياة كريمة" بالشرقية

نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، ومديرية الشباب والرياضة فعاليات اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بالقري المدرجة بالمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمركز شباب قرية غار حراء بمحافظة الشرقية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن فعاليات المشروع تضمنت عدداً من الأنشطة الترويحية والرياضية، بمشاركة 300 تلميذ من تلاميذ المدارس (الإعدادية والثانوية)، ويهدف المشروع إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين تلاميذ المدارس، غرس الروح الوطنية والولاء والانتماء، نبذ العنف والتعصب ضد ممارسة الرياضة، تعزيز دور الممارسة الرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الفئات، إضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضيًا في الألعاب الرياضية ودعمهم وتنمية مواهبهم.



ويأتي تنفيذ المشروع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بأن تكون جميع الأنشطة والخدمات التي تقوم بها، انشطة شاملة، تستهدف تحقيق توجه الدولة بنشر الثقافة الرياضية في المجتمع، والاهتمام بدمج كافة الفئات بمختلف محافظات الجمهورية في الأنشطة الشبابية والرياضية.