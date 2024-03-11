عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

صدى البلد

بعث محافظ الأقصر،المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم .


وقال المحافظ في البرقية : "بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل لعام 1445 هجرية، أعاده الله عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بكل خير ويمن وبركات، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء والرفعة في ظل قيادتكم الحكيمة .


كما بعث المحافظ برقية تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشارعبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب- شيخ الأزهر، ومحمود توفيق وزير الداخلية، و هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

ترشيحاتنا

علي جمعة : الله وصف نفسه بـ 240 صفة في القرآن

أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار اللحوم والدواجن.. حالة الطقس في رمضان

القوات الجوية تنظم احتفالية "يوم الوفاء" لتكريم عدد من أسر الشهداء

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

قضينا على رقم 4.. نتنياهو يهدد قادة حماس

بيت العرب يجمع الفرقاء| الجامعة العربية تبدأ "حلحلة" الأزمة الليبية.. وترحيب واسع بالمخرجات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

Fast and Furious.. سيارة نادرة تثير الجدل ويعود عرضها من جديد |ما القصة؟

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ