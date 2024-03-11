محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

بعث محافظ الأقصر،المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم .



وقال المحافظ في البرقية : "بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل لعام 1445 هجرية، أعاده الله عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بكل خير ويمن وبركات، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء والرفعة في ظل قيادتكم الحكيمة .



كما بعث المحافظ برقية تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشارعبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب- شيخ الأزهر، ومحمود توفيق وزير الداخلية، و هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية.