مدرب الإتحاد السعودي يصدم الجماهير بشأن مشاركة بنزيما أمام الهلال

أكد مدرب اتحاد جدة، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، أن مهاجم فريقه الفرنسي كريم بنزيمة لن يشارك في مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء، ضد الهلال، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وأشار جاياردو خلال المؤتمر الصحفي إلى أن بنزيمة شعر بالألم في الفترة الأخيرة، ورغم انتظار تحسن حالته، إلا أنه من الصعب على اللاعب المشاركة في المباراة ضد الهلال.



من المتوقع أن يحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة الاتحاد وضيفه الهلال غدا الثلاثاء، حيث يسعى الفريق الجداوي إلى تحقيق الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف في هذه المواجهة.